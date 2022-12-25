أمطار وبرق ورعد.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

الأحد 25/ديسمبر/2022 - 06:51 م

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل التغيرات المفاجئة في حالة الطقس وهطول أمطار غزيرة، وضربات رعد وبرق، موضحة أن اليوم ذروة حالة عدم الاستقرار في الطقس وذروة الأمطار.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن معظم محافظات الجمهورية شهدت اليوم سقوط أمطار متفاوتة الشدة وإن أكثرها في المحافظات الساحلية.

وأكدت أن المنخفض الجوي سوف يتحرك بداية من الغد لتنحصر الأمطار في السواحل الشمالية وشمال سيناء مع إمكانية حدوث سيول في سيناء.

واستطردت أن مطروح والدقهلية ودمياط ورفح والعريش والبحيرة سوف تشهد أمطار متوسطة رعدية حتى صباح الغد، والتي تكون مصاحبة لضربات البرق والرعد

واختتمت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك تعاون مستمر مع المحافظات لإٌعلامهم بالأمطار وكمياتها.

