بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري الأسبوع ٩

الأحد 25/ديسمبر/2022 - 05:37 م

ينقل موقع البوابة نيوز مباراة الأهلي ضد سموحة بث مباشر ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مساء اليوم الأحد الموافق 25 ديسمبر لعام 2022 مباراته التاسعة في النسخة الجديد من الدوري المصري الممتاز، أما نظيره سموحة على أرضية ستاد وي السلام بمدينة السلام ويحتل الأهلي صدارة الترتيب برصيد ٢٢ نقطة.

موعد مباراة الأهلي ضد سموحة بث مباشر في الدوري المصري

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة ويسعى الأهلي في مباراة اليوم ضد سموحة وتنقل بث مباشر للمحافظة على صدارة الترتيب في طريق استعادة لقب الدوري المصري من غريمة الزمالك الذي حقق اللقب الموسمين الماضيين خاصة بعدما أهدر الفريق الأحمر نقطتين ثمينتين بالتعادل مع فيوتشر الأسبوع الماضي بنتيجة هدف لكل فريق.

ويدخل الأهلي مباراة سموحة وتذاع بث مباشر بتشكيل مكون من حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع، على معلول، محمد عبدالمنعم، محمود متولي، محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج، حمدي فتحي.

وأمامهما: أحمد عبدالقادر، برونو سافيو، كريم فؤاد.

ويقود خط الهجوم: محمد شريف.

مشاهدة مباراة الاهلي وسموحة بث مباشر في الدوري المصري