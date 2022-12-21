اليوم.. بريطانيا تستعد لأكبر إضراب لعمال الإسعاف بسبب التضخم

الأربعاء 21/ديسمبر/2022 - 07:00 ص

حث وزير الصحة البريطاني ويل كوينس الشعب البريطاني على تجنب استدعاء سيارة إسعاف اليوم الأربعاء ما لم يواجه "وضعًا يهدد الحياة"، حيث يستعد عمال الإسعاف للإضراب. كما تعاني خدمة الصحة الوطنية البريطانية (NHS) بالفعل من إضراب ممرضتين في أقل من أسبوع.

كوينس، الذي ظهر على بي بي سي الثلاثاء، قال إن الأشخاص الذين يعانون من آلام في الصدر أو حالات خطيرة أخرى لا يزالون يتوقعون بعض التغطية، لكن يجب على الآخرين الاتصال بالخط غير الطارئ التابع لـ NHS بدلًا من ذلك.

يضيف كوينس: "عندما يخطط الناس لأي نشاط محفوف بالمخاطر، أود أن أشجعهم بشدة على عدم القيام بذلك لأنه سيكون هناك اضطراب" دون أن يحدد ما يعتبره "نشاطًا محفوفًا بالمخاطر".

بدورها، ذكرت صحيفة الجارديان أن المفاوضات حول الحالات التي سيستجيب لها السائقون بالتحديد ما زالت جارية.

وستضرب تسع شركات لسيارات إسعاف في جميع أنحاء إنجلترا وويلز اليوم الأربعاء، مع الإضراب الصناعي الذي يشارك فيه المسعفون والمرسلون وعمال الدعم. ستكون الإضرابات المخطط لها هي الأكبر لسيارات الإسعاف في المملكة المتحدة منذ الثمانينيات، وقد أصدر رؤساء NHS بالفعل تعليمات للمستشفيات بتفريغ الأسرة والتأكد من تسليم مرضى الإسعاف في غضون 15 دقيقة من الوصول حتى تتمكن تلك الطواقم القليلة العاملة من الاستجابة للمزيدمن المكالمات.

الجدير بالذكر أنه سبق إضراب سيارة الإسعاف إضراب يوم الثلاثاء شارك فيه أكثر من 10000 ممرض، وهو الأكبر في تاريخ الخدمة الصحية الممتد 74 عامًا. أدى انسحاب ممرضات مماثل يوم الخميس الماضي إلى إعادة جدولة 16000 موعد وعملية جراحية، وفقًا لأرقام NHS.