اليوم.. ختام فعاليات مهرجان «القاهرة للفيلم القصير»

الأربعاء 21/ديسمبر/2022 - 07:40 ص

تختتم مساء اليوم الأربعاء فعاليات مهرجان القاهرة للفيلم القصير في دورته الرابعة محليًا والأولى دوليًا، والتي انطلقت مساء السبت الماضي تحت شعار «هنفضل نحلم»، ومن المقرر إعلان الأفلام الفائزة بجوائز المهرجان خلال حفل الختام المقرر انعقاده مساء غد بدار الأوبرا المصرية.

وشهد المهرجان مشاركة نحو ٥٣ فيلمًا في مسابقاته المختلفة، فتنافس ضمن فعاليات المسابقة الدولية كل من فيلم «المجرمين» من إنتاج فرنسي روماني، و«نجمة المريخ» من المغرب، و«أعيش حتى أموت» من السويد، و«التيك توكر» من الكاميرون، و«الطريق الحار» من فرنسا، و«الرابعة صباحا» من فرنسا أيضا، و«سافي» من أمريكا، وشمال بولي» من صربيا، و«كتب التدريبات» من الصين، و«أخبار حقيقية» من السويد.

وفى مسابقة الأفلام الروائية العربية القصيرة شارك من فلسطين كل من فيلم «حمزة» و«ستة أيام لا تكفي» و«ضيف من ذهب»، ومن السودان فيلم «طنين»، وفيلم «إنعاش» من سوريا، وفيلما «شتا» و«تليفزيون» من الأردن، وفيلم «أرجيحة» من السعودية، و«نصف روح» من تونس.