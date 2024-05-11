"الأطباء" تكرّم رموز المهنة في احتفالية يوم الطبيب

عرضت نقابة الأطباء أفلاما تسجيلية لرموز مهنة الطب والمكرمين في احتفالية النقابة بيوم الطبيب، اليوم، وهم الدكتور حمدي السيد الذي رحل عن عالمنا هذا العام بعد تاريخ مهني حافل، وكرمت النقابة اسم الراحل وتسلم التكريم بناته الثلاث اللاتي يتستكملن المسيرة في مهنة الطب من بعده.

ووجه الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، الشكر لروح الدكتور حمدي السيد «أرحب بالفضليات بناته والدكتور حمدي السيد الذي كان له فضل كبير في خدمة الأطباء».

وأشار إلى أن أزمة كورونا أثبتت الدعم السياسي لكل أطباء مصر، واستطاعوا المشاركة في القضاء على قوائم الانتظار بتميز وإخلاص، وكذلك المنطقة العربية بلا استثناء.

"فيلم تسجيلي عن أطباء غزة"

وكرمت النقابة العامة للأطباء، الدكتور أحمد عبد العزيز، أستاذ جراحة العظام، على جهوده في علاج المصابين بقطاع غزة، كما أذاعت فيلما تسجيليا يرصد بطولات الأطباء في غزة وخروج 32 مستشفى من الخدمة و53 مركزا صحيا و130 سيارة إسعاف مما أدى إلى انعدام الأجهزة وأصيب أكثر من 1600 جريح، واغتيال الدكتور عدنان البرش، والدكتور خيري عبد الدايم نقيب الأطباء الأسبق والدكتور حسين خيري نقيب الأطباء السابق.