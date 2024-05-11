رئيس بنما يعتزم إغلاق المسار المؤدي إلى أمريكا لخطورته على المهاجرين

قال رئيس بنما المنتخب، خوسيه راؤول مولينو، إنه يعتزم إغلاق المسار المار بمنطقة /دارين/ جنوبي بلاده والمؤدي إلى الحدود الأمريكية؛ لخطورته على المهاجرين الذين يستخدمونه.

وأضاف مولينو في تصريحات نقلتها شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم السبت أن أكثر من 500 ألف شخص استخدم مسار دارين العام الماضي للوصول إلى الحدود الأمريكية، مؤكدًا أن منطقة "دارين" ليست طريق عبور بل جزء من بلاده.

وتنطلق حشود كبيرة من المهاجرين سيرًا على الأقدام عبر الحدود الكولومبية البنمية وسط الغابات، حيث تستغرق عملية عبورهم يومين أو ثلاثة أيام حتى الوصول إلى الحدود الأمريكية.

ويعد المسار محفوف بالمخاطر، حيث أفادت تقارير بارتفاع حوادث الاعتداءات الجنسية والقتل لبعض المهاجرين على يد قطاع الطرق خلال عمليات سطو، بينما يغرق مهاجرون آخرون أثناء محاولتهم عبور الأنهار المتدفقة.