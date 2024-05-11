ads
السبت 11 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

الرئيس السوري يحدد 15 يوليو القادم موعدا للانتخابات البرلمانية

بشار الأسد
بشار الأسد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حدد الرئيس السوري بشار الأسد يوم 15 يوليو القادم موعدا لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع.
وأصدر الرئيس الأسد، اليوم /السبت/، مرسوما يقضي بتحديد يوم الاثنين الموافق 15 يوليو 2024 موعدا لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع، كما حدد المرسوم عدد أعضاء مجلس الشعب المخصص لكل من قطاع العمال والفلاحين وقطاع باقي فئات الشعب في الدوائر الانتخابية، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا).

بشار الأسد الرئيس السوري مجلس الشعب