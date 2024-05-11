الرئيس السوري يحدد 15 يوليو القادم موعدا للانتخابات البرلمانية

حدد الرئيس السوري بشار الأسد يوم 15 يوليو القادم موعدا لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع.

وأصدر الرئيس الأسد، اليوم /السبت/، مرسوما يقضي بتحديد يوم الاثنين الموافق 15 يوليو 2024 موعدا لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع، كما حدد المرسوم عدد أعضاء مجلس الشعب المخصص لكل من قطاع العمال والفلاحين وقطاع باقي فئات الشعب في الدوائر الانتخابية، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا).