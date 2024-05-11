اليوم العالمى للمتاحف.. متحف إيمحتب يُطلق الملتقي العلمي والثقافي "تجارب ملهمة"

يُطلق متحف إيمحتب، التابع لقطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، الملتقى العلمى والثقافى تحت عنوان "تجارب ملهمة"، حيث يأتى في إطار الدور المؤسسي والمجتمعي لمتحف إيمحتب، وبمناسبة اليوم العالمي للمتاحف، وذلك يوم السبت ١٨ مايو ٢٠٢٤.

ومن المقرر ان تقام محاضرات الفعالية بقاعة التهيئة المرئية بمتحف إيمحتب حيث تستهدف الطلبة والخريجين والمعنيين بمجال الآثار والسياحة.

ويتضمن برنامج الملتقى، محاضرة للدكتورة بسمة سليم، المشرف على قصر البارون امبان، ومدير التطوير بمكتب رئيس قطاع إسلامي، بعنوان "من الهجر إلي الإبداع: رحلة قصر البارون من ركام الزمان إلى معلم ثقافي بقلب مصر الجديدة". من الساعة ١٠.٣٠ ص حتي ١١.٣٠ص.

كما يشمل محاضره للدكتورة رشا كمال، مدير عام إدارة الوعي الأثري بالمجلس الأعلى للآثار، بعنوان "الثورة المعلوماتية وأثرها في مجال في الوعي الأثري" من الساعة ١١.٤٥ص حتي ١٢.٤٥م.

ويختتم برنامج الملتقى بمحاضرة للدكتور ممدوح فاروق، مدير متحف إيمحتب، بعنوان "إدارة المجموعات المتحفية في المتحف البريطاني" من الساعة ١م حتي ٢م.