الدورى الممتاز.. التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول بين المقاولون والاتحاد

أنتهي الشوط الأول بين المقاولون العرب والاتحاد السكندري بالتعادل السلبي في اللقاء الذى يجمع الفريقين حالياً على ستاد عثمان احمد عثمان بالجبل الاخضر ضمن مباريات الاسبوع الـ22 للدورى الممتاز .

وأعلن الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب بقيادة معتمد جمال، تشكيلة الذئاب للقاء الاتحاد السكندري في الأسبوع الـ٢٢ للدوري الممتاز .

وجاءت تشكيلة المقاولون العرب على النحو التالي:

محمود ابو السعود وأمير عابد وأحمد الشيمي وعماد ميهوب وأحمد علاء وأحمد مودية وجوزيف اوشايا ومحمد مجلي

ومحمد عنتر وعمار حمدى ومحمد سالم

بينما أعلن طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري التشكيلة الأساسية لفريق الاتحاد السكندري وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى.. المهدي سليمان

خط الدفاع.. هشام صلاح – سيف تقا – محمود شبانة – كريم الديب

خط الوسط.. عبد الغني محمد – ناصر ناصر – عمر طارق الوحش – الحبيب حسن

خط الهجوم..أحمد عادل ميسي – بيكالي أوبامي .

ويحتل المقاولون المركز السابع عشر برصيد 15 نقطة، وله مباراة مؤجلة مع الزمالك من الأسبوع التاسع عشر وحقق المقاولون ثلاثة انتصارات وتعادل ست مرات وخسر 11 مباراة وسجل 18 هدفًا واهتزت شباكه 31 مرة.

بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس برصيد 32 نقطة من 8 انتصارات و8 تعادلات وخمس هزائم وسجل 27 هدفًا ودخل مرماه 28 هدفًا