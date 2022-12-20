"إعلام طنطا" يعقد ندوة حول "قضايا المرأة"

الثلاثاء 20/ديسمبر/2022 - 05:55 م

عقد مجمع إعلام طنطا بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ندوة تحت عنوان"الإعلام وقضايا المرأة" حاضر باللقاء الدكتور ياسر غياتي رئيس إذاعة وسط الدلتا بالغربية، في إطار اهتمام الهيئة العامة للاستعلامات برفع وعي المواطنين.

افتتحت الدكتورة شيماء أغا اللقاء بالإشارة الي أن الإعلام يلعب دورًا محوريًا في بناء وعي المجتمع.



وأكدت أن الإعلام كان له دور مباشر في تصحيح بعض أوضاع المرأة كفيلم "أريد حلال" الذي ساعد علي سن بعض تشريعات الأحوال الشخصية الخاصة بالأسرة .

وأشار غياتي الي أن متابعة الأخبار اليوميّة، ومشاهدة بعض البرامج الترفيهيّة، والمسابقات، بالإضافة إلى الإعلانات، وغيرها مضامين إعلاميّة تُبَثُّ للمجتمع؛ بهدف الترفيه، والتعليم، والاطِّلاع، والتثقيف، حيث نشاهدها يوميّاً حين عَرضها باستخدام الوسائل الإعلاميّة المُتنوِّعة. وإنّ صناعة الإعلام تقتضي تبنِّي عدد من المضامين، والرسائل المُتنوِّعة، والمُضِيِّ قُدُماً في إنتاج، وترويج، ونمذجة هذه المضامين ضمن قوالب مُحدَّدة، بحيث تشمل شرائح المجتمع.



ولفت غياتي إلى ان هناك منافسة شديدة وضارية بين وسائل الإعلام التقليدي والإعلام الجديد. هناك أرقام مؤكدة حول انحسار عدد المتابعين لوسائل الإعلام التقليدي وازدياد مستخدمي الإعلام الجديد في المجال الصحفي.

واكد ان الإعلام بوسائله المسموعة والمقروءة والمكتوبة يناقش العديد من قضايا المرأة كقضايا العنف، وقضايا الختان وقضايا الإرث.

كما أشار الي أن الواقع الحالي يتطلب إلقاء الضوء علي مزيد من القضايا التي تخص المرأة، أدار اللقاء الدكتورة شيماء أغا تحت إشراف مدير مجمع إعلام طنطا ضاحي هجرس.



