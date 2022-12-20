بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري الممتاز

الثلاثاء 20/ديسمبر/2022 - 03:16 م

نقدم بث مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وفاركو ضمن أبرز مباريات الجولة الثامنة في الدوري المصري الدرجة الأولى لكرة القدم، لقاء سيكون عصيب على الثنائي، بالأخص الأهلي الذي يريد مصالحة جماهيره بعد التعادل الأسبوع الماضي مع فيوتشر بنتيجة ١-١ بعد أن أهدر مجدي أفشة ركلة جزاء في نهاية الشوط الثاني.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي ضد فاركو

وتنطلق مباراة الأهلي وفاركو بث مباشر في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة ويسعى الأهلي للحفاظ على مكانه في صدارة ترتيب الدوري المصري حيث حصد ١٩ نقطة يحتل بهم المركز الأول من ٧ مباريات ثم يأتي فيوتشر في المركز الثاني برصيد ١٨ نقطة من ٨ مباريات ومباراة الأهلي وفاركو والتي نشاهد بث مباشر لها اليوم يعتمد عليها الفارس الأحمر لعودة الثقة للجماهير في الفريق وقدرته على استعادة درع الدوري الغائب منذ عامين.

ويخوض الأهلي مباراة فاركو بث مباشر اليوم بتشكيل مكون من حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود متولي، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق، علي معلول.

خط الوسط المدافع: أليو ديانج، عمرو السولية.

خطأ الوسط المهاجم: أحمد عبد القادر، برونو سافيو، حسين الشحات.

خط الهجوم: محمد شريف أو حسام حسن.

مشاهدة مباراة الأهلي ضد فاركو بث مباشر في الدوري المصري