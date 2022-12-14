وفاة حفيد المشير محمد حسين طنطاوي

الأربعاء 14/ديسمبر/2022 - 12:32 ص

أعلن الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، وفاة محمد إيهاب حسين طنطاوي، حفيد الراحل المشير حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق.

وكتب مصطفى بكري عبر حسابه الرسمي على تويتر، تدوينة، نعى فيها الراحل، وجاء نص التغريدة: «رحم الله الطالب محمد إيهاب حسين طنطاوي حفيد الراحل العظيم المشير محمد حسين طنطاوي، ونجل المستشار إيهاب».

وكشف بكري في تغريدته، أنه جرى تشييع الجثمان الطاهر اليوم، ومن المقرر إقامة العزاء اليوم الأربعاء بمسجد المشير.

واختتم مصطفى بكري تغريدته: «الملاك الصغير فاضت روحه إلى بارئها فجأة ليلحق بفقيدنا الكبير جده طيب الله ثراه».