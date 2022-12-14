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الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وفاة حفيد المشير محمد حسين طنطاوي

محمد إيهاب حسين طنطاوي
محمد إيهاب حسين طنطاوي
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أعلن الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، وفاة محمد إيهاب حسين طنطاوي، حفيد الراحل المشير حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق.

وكتب مصطفى بكري عبر حسابه الرسمي على تويتر، تدوينة، نعى فيها الراحل، وجاء نص التغريدة: «رحم الله الطالب محمد إيهاب حسين طنطاوي حفيد الراحل العظيم المشير محمد حسين طنطاوي، ونجل المستشار إيهاب».

وكشف بكري في تغريدته، أنه جرى تشييع الجثمان الطاهر اليوم، ومن المقرر إقامة العزاء اليوم الأربعاء بمسجد المشير.

واختتم مصطفى بكري تغريدته: «الملاك الصغير فاضت روحه إلى بارئها فجأة ليلحق بفقيدنا الكبير جده طيب الله ثراه».

المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق
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