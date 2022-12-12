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الإثنين 12 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

عملية تفتيش تستهدف مكاتب البرلمان الأوروبي في بروكسل

الشرطة البلجيكية
الشرطة البلجيكية
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أعلنت النيابة الفدرالية في بلجيكا عن "عملية تفتيش تستهدف مكاتب البرلمان الأوروبي في بروكسل، على خلفية فضيحة الفساد".

وتعليقًا على فضيحة الفساد، اعتبرت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا أن "الديموقراطية الأوروبية تتعرض لهجوم"، معربةً عن "غضبها الشديد وحزنها" لفضيحة الفساد المرتبطة بقطر والتي اتُهمت على إثرها نائبتها اليونانية إيفا كايلي.

ووعدت ميتسولا بأنه "لن يكون هناك أي إفلات من العقاب، ولن يتمّ إخفاء أي شيء". معلنةً فتح "تحقيق داخلي للنظر في كافة الوقائع المرتبطة بالبرلمان الأوروبي للسماح بإصلاح هذه الهيئة".
 

بلجيكا البرلمان الأوروبي بروكسل الفساد
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