أنشطة بنك «التعمير والإسكان» لدعم ريادة الأعمال وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. صور

الخميس 08/ديسمبر/2022 - 06:43 م

وجهه البنك المركزي المصري، القطاع المصرفي بدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، واستغلال الطاقات الكامنة لدى الشباب المبتكر وتقديم الدعم اللازم لإنشاء مشروعات جديدة وخلق فرص عمل، بما يسهم في زيادة النمو الاقتصادي ودفع عجلة التنمية، وذلك في إطار جهود البنك المركزي المصري لدعم ريادة الأعمال وتشجيع الابتكارات كخطوة استراتيجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ويولي بنك التعمير والإسكان أهمية كبرى لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما يسعى جاهدا لترسيخ مفهوم ريادة الأعمال باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي من خلال خفض معدلات الفقر والبطالة ورفع معدلات النمو والاستدامة، وفي هذا السياق قام بنك التعمير والإسكان بتفعيل دور مراكز خدمات تطوير الأعمال الغير مالية، بهدف دعم رواد الأعمال وزيادة عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الشركات الناشئة والقائمة في القطاعات الاقتصادية المستهدفة، وذلك من خلال تحويل الأفكار الإبداعية للشباب ورواد الاعمال إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع، بالإضافة إلى دعم المشروعات القائمة بالفعل بكافة سبل الدعم الفنية والبشرية التي يوفرها البنك، بهدف تعزيز المنتج المحلى وخلق صناعة وطنية تنافسية قادرة على المنافسة في السوق الوطني لتحل محل نظيرتها المستوردة، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة على الصعيد الدولي وخلق فرص عمل.

وفي هذا الإطار قام مركز تطوير الأعمال ببنك التعمير والإسكان، بعدة أنشطة تعريفية من خلال زيارات ميدانية للعديد من المؤسسات، وبالتعاون مع إدارة الشمول المالي بالبنك، قام فريق العمل بالمركز بزيارة "المؤسسة العربية لضعاف السمع" بهدف التعريف بأهمية الشمول المالي، ونشر التوعية بأهمية فتح الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية وتم تقديم الندوة التعريفية بلغة الإشارة لعدد أكثر من 100 فرد من ضعاف السمع.

كما تم خلال تلك الزيارة تقديم خدمة التشبيك بين المؤسسة العربية لضعاف السمع ومشروع دمج الذي يتباه مركز تطوير الاعمال بالبنك، وهو منصة إلكترونية لخدمة ذوي الهمم وتقديم خدمات تخاطب بلغة الإشارة وتعديل السلوك، كما قدم مركز تطوير الاعمال خدمة التشبيك لمشروع دمج مع وزارة التخطيط لتقديم التيسيرات اللازمة للمشروع لتعزيز تواجد ذوي الهمم بمعرض إكسبو المنعقد في دولة الإمارات.

كما قام مركز تطوير الأعمال ببنك التعمير والإسكان بالتعاون مع إدارة الشمول المالي، بإعداد ندوات تثقيفية لعدد أكثر من 100 متدرب، بهدف تقديم خدمات التدريب وبناء القدرات والتوعية بالخدمات الغير مالية التي يقدمها بنك التعمير والإسكان لرواد الأعمال، بالإضافة إلى تقديم محاضرات للتعريف بدراسات الجدوى وخطة العمل، مع الاستعانة بأمثلة ونماذج واقعية من الخبراء ورواد الأعمال الناجحين في هذا المجال.

وبالإضافة إلى ذلك تم عقد اجتماع بين مركز تطوير الأعمال بالبنك مع أكاديمية HUB بجامعة عين شمس، لبحث سبل التعاون بين الطرفين لتقديم الخدمات لطلاب الجامعة وتزويدهم بخدمات غير مالية وخلق بيئة استشارية ملائمة لتحسين بيئة عملهم وتمكينهم من إقامة مشروعات خاصة بهم، بالإضافة إلى تعزيز تواصلهم مع كافة مقدمي الخدمات وتطوير الأعمال، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

وفي هذا السياق أشاد حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، بجهود البنك المركزي المصري في توجيه البنوك نحو تغيير الثقافة المصرفية، ليتضمن العمل المصرفي التوسع في تقديم خدماته ليشمل تقديم الخدمات الغير مالية، والذي يعد خطوة مكملة لمهام البنوك المصرية، مما يسهم في تعزيز الدعم المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وتحقيق الاستدامة للمشروعات الراغبة في النمو والتوسع، مما يؤدي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية ودفع عجلة التنمية في مصر.