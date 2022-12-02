أسعار العملات اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022

الجمعة 02/ديسمبر/2022 - 08:37 ص

استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة في بداية التعاملات على نفس أسعار أمس الخميس،

وسجل الدولار سعر 24.4286 جنيه للشراء 24.5781 جنيه للبيع ، وسعر اليورو 25.6638 جنيه للشراء، 25.7590 للبيع، وسعر الجنيه الإسترليني 29.8309 جنيه للشراء،29.9549 جنيها للبيع.

كما سجل اليوان الصيني سعر 3.4194 جنيه للشراء و 3.4395 جنيه للبيع ، والفرنك السويسري سعر 25.7617 جنيه للشراء، 26.0623 للبيع ، و سعر 100 ين اليابانى 17.6112 جنيه للشراء، 18.0689 جنيه للبيع

وعلى مستوى العملات العربية ، استقر سعر الريال السعودي على 6.48جنيه للشراء، 6.5348 جنيه للبيع، وارتفع سعر الدينار الكويتى الي 79.7974 جنيه للشراء و 80.0386 جنيه للبيع، وارتفع سعر الدرهم الإماراتى إلى 6.6507 جنيه للشراء، و6.7716 جنيه للبيع.

