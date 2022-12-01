بث مباشر.. مشاهدة مباراة المغرب وكندا في كأس العالم قطر ٢٠٢٢

الخميس 01/ديسمبر/2022 - 02:32 م

يقدم موقع البوابة نيوز مشاهدة البث المباشر لمباراة المغرب ضد كندا في نهاية دور المجموعات لبطولة كأس العالم فيفا قطر ٢٠٢٢ منتخب المغرب يخوض لقاء هام ومرتقب اليوم الخميس 1ديسمبر أمام نظيره الكندي ضمن منافسات الجولة الثالثة لمنافسات بطولة كأس العالم قطر 2022، والتى سيقام على أرض ملعب الثمامة عند الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة المغرب وكندا في كأس العالم

وتبدأ المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة وننقل بث مباشر لمباراة المغرب وكندا ويحتاج أسود الاطلسي للتعادل اليوم للتأهل لدور ال١٦ في المجموعة التي تضم بلجيكا وكرواتيا وحصل منتخب المغرب قبل مباراة كندا اليوم وتذاع بث مباشر على ٤ نقاط من فوز على بلجيكا بهدفين دون رد والتعادل مع كرواتيا.

ومن المنتظر أن تنقل قناة بي إن سبورت بث مباشر لمشاهدة مباراة المغرب ضد كندا واستقر المدير الفني لمنتخب المغرب على تشكيل الفريق ومن المنتظر أن يكون كالتالي حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، غانم سايس، نايف أكرد، نصير مزراوي.

خط الوسط: سفيان أمرابط، سليم أملاح، عزالدين أوناحي.

خط الهجوم: سفيان بوفال، يوسف النصيري، حكيم زياش.

مشاهدة بث مباشر لمباراة المغرب وكندا في كأس العالم ٢٠٢٢