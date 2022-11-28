بسبب المثلية.. أزمات تواجه فيلم "Strange World"

تواجة شركة "ديزني" أزمة جديدة بعد طرح فيلم الرسوم المتحركة "Strange World"، ولم يحقق الفيلم النجاح المتوقع لة في دور العرض السينمائي، فلم تتجاوز إيراداته حاجز الـ 12 مليون دولار منذ بداية طرحه في 23 نوفمبر الجاري.

يتناول العمل قصة عائلة كليد، وهي عائلة أسطورية من المستكشفين الذين هددت الاختلافات بينهم في إفشال مهمتهم الأخيرة والأكثر أهمية.

أثار الفيلم جدلا كبيرا في الفترة السابقة لعرضه في دور السينما،حيث تم سحب عرض الفيلم في 20 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا والصين، بسبب الأحداث حول صبي مثلي الجنس يقع في حب صبي آخر.