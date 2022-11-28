الهند: بدء تدريبات عسكرية مشتركة لتبادل الخبرات مع أستراليا اليوم

الإثنين 28/نوفمبر/2022 - 12:50 ص

أعلنت وزارة الدفاع الهندية أنه سيتم إجراء تدريبات عسكرية مشتركة مع أستراليا اعتبارا من اليوم الإثنين وحتى 11 ديسمبر المقبل من أجل تبادل الخبرات ودعم العلاقات والتعاون العسكري بين جيشي البلدين.

وأوضحت الدفاع الهندية - في بيان - أن هذه التدريبات ستجرى في ولاية راجاثان شمال الهند، وستشارك فيها قوات من كافة أفرع الأسلحة والخدمات بهدف بناء علاقات عسكرية إيجابية وزيادة القدرة على العمل معًا في مناطق شبه صحراوية، وذلك بموجب تفويض من الأمم المتحدة لدعم السلام.

وأشار البيان إلى أن التدريبات المشتركة ستساعد على تبادل الخبرات في التكتيكات والإجراءات اللازمة للقيام بعمليات تكتيكية من أجل تحييد التهديدات المعادية، لافتا إلى أنه سيتم التدريب على معدات جديدة وأسلحة متخصصة، بما في ذلك أجهزة الاتصالات والمراقبة وأعمال القناصة وعمليات الإخلاء والتخطيط للإمدادات.

وأضاف أن قوات من الجانبين ستشارك في مهام عديدة، من بينها التخطيط المشترك والتدريبات التكتيكية المشتركة وتبادل المهارات والإغارة على أهداف معادية، منوها بأن التدريبات المشتركة تشجع على التفاهم وتساعد على تعزيز العلاقات بين الهند وأستراليا.