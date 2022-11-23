202 شهيدا في 2022.. استشهاد فلسطينيين اثنين في نابلس

الأربعاء 23/نوفمبر/2022 - 11:11 م

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، استشهاد فلسطينيين اثنين متأثرين بجروحهما ما يرفع عدد القتلى خلال 24 ساعة الماضية إلى 3 أشخاص.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن :" محمد أبو كشك، 22 عاماً، استشهد متأثراً بجروح خطيرة بعد إصابته برصاصة إسرائيلية في البطن خلال اقتحام نابلس ليلة أمس الثلاثاء".

وكان فلسطيني آخر استشهد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام المنطقة الشرقية لمدينة نابلس.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي منذ بداية العام الجاري إلى 202، بينهم 150 في الضفة الغربية بما فيها القدس، و52 في قطاع غزة.