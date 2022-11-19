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السبت 19 نوفمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

" طالبت القاضي بالإعدام ".. انهيار والدة صيدلي حلوان أمام المحكمة

الصيدلي الراحل
الصيدلي الراحل
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شهدت الدائرة 29 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة خلال نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين في القضية رقم 21739 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة حلوان والمقيدة برقم 48 لسنة 2022 حصر تحقيقات نيابة حلوان الكلية، والمعروفة إعلاميا بـ "صيدلي حلوان".

حيث قالت الام امال " انا عاوزة القصاص مش عاوزة الا حق ابني الشهيد اللي رموه من البلكونة " ، موضحة أنها تريد حق نجلها الصيدلي ولاء زايد.

وطالبت الام بإعدام المتهمين من زوجه نجلها ووالدها واشقاءها الاثنين حيث اتهمتهم بقتل نجلها الصيدلي ولاء زايد.

صيدلي حلوان حلوان جريمة قتل