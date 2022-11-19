" طالبت القاضي بالإعدام ".. انهيار والدة صيدلي حلوان أمام المحكمة

السبت 19/نوفمبر/2022 - 04:13 م

شهدت الدائرة 29 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة خلال نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين في القضية رقم 21739 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة حلوان والمقيدة برقم 48 لسنة 2022 حصر تحقيقات نيابة حلوان الكلية، والمعروفة إعلاميا بـ "صيدلي حلوان".

حيث قالت الام امال " انا عاوزة القصاص مش عاوزة الا حق ابني الشهيد اللي رموه من البلكونة " ، موضحة أنها تريد حق نجلها الصيدلي ولاء زايد.

وطالبت الام بإعدام المتهمين من زوجه نجلها ووالدها واشقاءها الاثنين حيث اتهمتهم بقتل نجلها الصيدلي ولاء زايد.