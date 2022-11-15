مجلس الوزراء يوضح شروط الاستفادة بأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج

الثلاثاء 15/نوفمبر/2022 - 02:56 ص

قالت رئاسة مجلس الوزراء في إجابتها عن عدد من التساؤلات، حول القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، الصادر بشأنها قرار من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم الأحد إنه يشترط للاستفادة بأحكام القانون أن تكون في تاريخ سداد المبلغ النقدي المستحق، مستوفيًا للشروط الآتية:

1- أن تكون مصريًا.

2- أن تكون قد بلغت ستة عشر عاما على الأقل.

3- أن تكون متمتعا بإقامة قانونية سارية في الخارج، حتى ولو لم تكن مقيما بالفعل بالخارج.

4- أن يكون لديك شخصيا، أو لدى زوجك/زوجتك أو والدك/والدتك (في حالة الأبناء والأزواج)، حساب بنكي في بلد الإقامة مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل.