قمة المناخ|شاهد.. كلمة الرئيس الأمريكي جو بايدن في مؤتمر المناخ

السبت 12/نوفمبر/2022 - 05:01 م

رصدت عدسة “البوابة نيوز”، كلمة الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال كلمته بمؤتمر المناخ والمقام بمدينة شرم الشيخ.

وكان “بايدن” ناشد بايدن خلال كلمته، الدول المتقدمة على العمل على خفض انبعاثات غاز الميثان وبذل قصارى الجهد من أجل الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض كما طالب المشاركين في القمة بعدم تكرار أخطاء الماضي والعمل على تفاديها في المستقبل من خلال الالتزام بمعدلات انبعاث الغاز المسموح بها بحيث لا تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الكوكب أكثر من درجة ونصف لما في ذلك من عواقب وخيمة على كل دول العالم.



وأوضح الرئيس بايدن في كلمته، إلى أن العالم في الوقت الراهن يواجه تحديات جسام تأتي على رأسها الحرب الروسية في أوكرانيا وما صاحبها من ارتفاع غير مسبوق في أسعار الطاقة والغذاء، مؤكدا أن تلك التحديات يجب أن تمثل حافزا لجميع دول العالم للعمل على عدم إضافة أزمات أخرى للتحديات الحالية من خلال الالتزام بالمعايير المناخية.

وفي الوقت نفسه، أعلن بايدن التزام بلاده بتقديم الدعم اللازم للدول النامية والتي تأثرت من تبعات تغير المناخ وتعاني جراء الكوارث الطبيعية التي تسببت فيها أزمة المناخ.



وأعلن بايدن خلال كلمته عن مجموعة من الإجراءات التي سوف تتخذها الولايات المتحدة من أجل الحفاظ على البيئة مثل خفض انبعاثات غاز الميثان ودعم أنظمة الإنذار المبكر لكوارث الموجات الحارة في إفريقيا والتوصل إلى اتفاق مع مصر بشأن دعم مشروعات توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.