أسعار الذهب مساء اليوم الخميس في السوق المحلي

الخميس 10/نوفمبر/2022 - 10:49 م

شهد سعر الذهب، في نهاية تعاملات اليوم الخميس، استقرارا فى سوق الصاغة، مقارنة بأسعار منتصف التعاملات والتى تراجعت خلالها الأسعار بنحو جنيهين، على الرغم من ارتفاع سعر المعدن عالميا.

وسجل عيار 14 عند 813 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 1046 جنيها للجرام.

واستقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 813 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 1046 جنيها للجرام.



واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1707.29 دولار للأونصة بحلول الساعة 1124 بتوقيت غرينتش. فيما تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة إلى 1710.70 دولار.

ومن المقرر صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة لشهر أكتوبر الساعة 1330 بتوقيت غرينتش. ويتوقع الخبراء تراجع معدل التضخم الأساسي على الأساسين الشهري والسنوي.

