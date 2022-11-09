قمة المناخ.. أمريكا تعلن عن منح لبحوث الطاقة تقدر بـ4 ملايين دولار

الأربعاء 09/نوفمبر/2022 - 05:04 م

أعلنت الولايات المتحدة في قمة المناخ COP27، اليوم الأربعاء، عن فتح باب التقديم لمقترحات للحصول على منح بحثية بقيمة 4 ملايين دولار والتي تركز بصفة خاصة على موضوعات الطاقة والمناخ لتطوير الحلول المبتكرة المتعددة لقطاع الطاقة في مصر في إطار برنامج البحوث والتبادل المعرفي وهو أحد مكونات مشروع مركز التميز في الطاقة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وانضمت ليزلي ريد مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي للإعلان عن هذه المبادرة الجديدة.

وصرحت ريد مدير البعثة قائلة: "حلول الطاقة المبتكرة أمر بالغ الأهمية لكافة البلدان للحد من الانبعاثات، ويسعد الولايات المتحدة دعم البحوث التي تعمل على إيجاد الحلول المبتكرة للتحديات المحلية في مصر وتشارك عدد من أنبغ العقول والخبرات في قطاع الطاقة من الولايات المتحدة ومصر لإطلاق العنان لإمكانيات مصر نحو التغيير".

وأشار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن "مركز التميز للطاقة هو بمثابة المثال التطبيقي على الشراكة والتعاون الأكاديمي الدولي الناجح، من خلال هذا الاستثمار البالغ قيمته 4 ملايين دولار في البحوث التطبيقية المبتكرة، حيث يجتمع الباحثون الأمريكيون والمصريون سوياً لإيجاد الحلول للتحديات العالمية في قطاع الطاقة".

وأضاف: يتم تنفيذ برنامج مركز التميز للطاقة من قبل جامعة ولاية أريزونا بالشراكة مع جامعات عين شمس والمنصورة وأسوان، ويهدف هذا التمويل الأمريكي من خلال هذه المبادرة إلى دعم البحوث التي يقوم بها أكثر من 50 من أعضاء هيئة التدريس وأكثر من 75 من الطلاب في الجامعات المصرية الشريكة وجامعة ولاية أريزونا، فضلاً عن توفير الوسائل والمعدات البحثية المتطورة، وتبادل برامج الدراسات العليا وتبادل خبرات أعضاء هيئة التدريس، والجولات الدراسية، والأنشطة البحثية الأخرى.

وأكمل: تلتزم الولايات المتحدة بالتعاون مع شركائنا في جميع أنحاء العالم لتحقيق أهدافنا المناخية المشتركة. حتى الآن، استثمرت الولايات المتحدة، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أكثر من 300 مليون دولار (4.7 مليار جنيه مصري) لحماية الموارد الطبيعية في مصر وتعزيز قدرة مصر على التكيف والمرونة في مواجهة تغير المناخ.