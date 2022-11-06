ارتفاع أسعار الدواجن إلى 40 جنيها للكيلو بالمزرعة

الأحد 06/نوفمبر/2022 - 12:10 م

ارتفعت أسعار الدواجن، اليوم الأحد، فى بورصة الدواجن والمزارع، وسجل سعر كيلو الدواجن البيضاء فى المزرعة 40 جنيها، ومن المتوقع ارتفاع الأسعار الفترة المقبلة، بعد تحرير سعر صرف الدولار وتخطيه حاجز 24 جنيها.

بينما تراوحت أسعار الدواجن اليوم للمستهلك ما بين 45 - 46 جنيها، حسب المنطقة، فيما ارتفعت أسعار البيض إلى 90 جنيها لطبق البيض.

وارتفع أسعار الفراخ اليوم فى بورصة الدواجن نوع الساسو 48 جنيها المزرعة، وبلغ سعر الكيلو للمستهلك 55 جنيها، كما سجل سعر الفراخ البلدية بالمزرعة 55 جنيها للكيلو، و تراوح سعر المستهلك بين 60و 62 جنيها للكيلو.