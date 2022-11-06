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الأحد 06 نوفمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار فى البنوك اليوم الأحد 6 نوفمبر 2022

الدولار
الدولار
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واصل  سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري  استقراره اليوم الأحد فى بداية التعاملات 6نوفمبر 2022  وسط حالة من الترقب شهدتها الاسواق المصرفية بعد قرار البنك الفيدرالي برفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة.


سجل الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 24.20 جنية للشراء و24.29 جنية للبيع، وفي بنكي مصر و الأهلي المصري  نحو  24.15 جنيه للشراء و24.25  جنيه للبيع.


وبلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 24.10 جنيه للشراء و24.20 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي نحو 24.13 جنيه للشراء و24.23 جنيه للبيع.


ووصل سعر الدولار في بنك المصرف المتحد نحو 24.15 جنيه للشراء و 24.25 جنيه للبيع، بينما حقق  في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو  24.25 جنيه للشراء 24.30 جنيه للبيع.

اسعار الدولار بنك المصرف المتحد سعر صرف الدولار أمام الجنيه سعر صرف الدولار