شقيقة الفنانة مديحة حمدي تكشف تطورات حالتها الصحية بعد عملية المرارة

السبت 05/نوفمبر/2022 - 05:02 م

كشفت ماجدة شقيقة الفنانة مديحة حمدي، عن حالتها الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية لإزالة المرارة أمس.

وأكدت ماجد حمدي في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، إن مديحة حمدي غادرت المستشفى أمس والآن موجودة في منزلها، والحمد لله حالتها مستقرة، وهي راضية بقضاء الله وقدره والآن الحالة مستقرة عن ذي قبل وتشكر محبيها، وبفضل دعواتكم هي بخير".

وقالت الفنانة مديحة حمدي في تصريح سابق لـ"البوابة نيوز"، أنها تعاني من أزمة منذ أربعة أشهر ويجب إجراء جراحة.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة مديحة حمدي "مسلسل أم الصابرين" الذي تم عرضه عام 2012.