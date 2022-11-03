الخارجية الأمريكية: وفد رفيع المستوى برئاسة جون كيري يشارك في COP27

الخميس 03/نوفمبر/2022 - 02:32 م

ذكر بيان السفارة الأمريكية بالقاهرة أن وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت أن وفدا يضم مسئولين أمريكيين رفيعي المستوى برئاسة المبعوث الرئاسي الخاص لشئون المناخ جون كيري يشارك في مؤتمر المناخ COP 27 بشرم الشيخ في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري لتعزيز الطموح المناخي وضمان نتائج قوية للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ.

و أكدت أن الوفد يضم المديرة التنفيذية لشركة تحدي الألفية أليس أولبرايت، وزير الخارجية أنتوني بلينكن، مدير مجلس الاقتصاد الوطني براين ديز، مدير وكالة التجارة والتنمية الأمريكية إينو إيبونغ، وزيرة الطاقة جينيفر جرانهولم، رئيسة بنك التصدير والاستيراد الأمريكي ورئيسة مجلس إدارته ريتا جو لويس، رئيسة مجلس الجودة البيئية براندا مالوري، المدير التنفيذي لشركة تمويل التنمية الدولية الأمريكية سكوت نايثن.

كما يشمل الوفد الأمريكي المستشار الأعلى للرئيس بشأن ابتكارات وتطبيقات الطاقة النظيفة جون بوديستا، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانتا باور، مدير وكالة حماية البيئة الأمريكية مايكل ريجن، مدير الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي ريك سبينراد، مستشار الأمن القومي جايك سوليفان، وزير الزراعة توم فيلساك، ومستشار شؤون المناخ القومي في البيت الأبيض علي زيدي.