طرح مشروع مرفق النقل الداخلي بالمنوفية على القطاع الخاص لإدارته

الإثنين 31/أكتوبر/2022 - 12:40 م



وقع كل من الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل و اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية و بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بروتوكول تعاون بين وزارة النقل ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي ومحافظة المنوفية بشأن تولي جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل طرح مشروع مرفق النقل الداخلي بمحافظة المنوفية وما يمتلكه من سيارات ومعدات وجراجات ومواقف وبنية تحتية على القطاع الخاص بهدف ادارته وتشغيله وتطويره وذلك لمدة تعاون مقدارها 15 عاما .

وأشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى ان توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الوزارة وفي اطار تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تعظيم منظومة النقل الجماعي وإدارة وتشغيل عدد من مرافق النقل الحالية وتوفير خدمات نقل متميزة خاصة وان جهاز تنظيم النقل البري الداداخلي والدولي هو الجهة الشرعية الوحيدة المخول لها منح كافة أنواع التراخيص الخاصة بمزاولة كافة أنشطة النقل البري والاشراف والرقابة على تنفيذها فضلا عما يمتلكه الجهاز من كوادر وخبرات تمكنه من الاضطلاع بمهمة طرح عملية اسناد إدارة المرفق الى القطاع الخاص والاشراف والرقابة على التنفيذ بما يقدم أعلى مستوى من الخدمة للمواطنين

مضيفاً أن حدود هذا التعاون هو تنظيم حركة النقل داخل حدود المحافظة ، وذلك بإسناد إدارة استغلال وتشغيل وتطوير مرفق النقل الداخلي للمحافظة وكذا طرح خطوط ومسارات جديدة طبقا لحجم الطلب على الخدمة داخل المحافظة وربط المحافظة بخارجها لافتا الى سيكون هناك رقابة من المحافظة الى جانب الجهاز بالرقابة والتفتيش ومراقبة جودة الخدمة موضحاً ان جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي الى جانب القيام بتنظيم النقل داخل المحافظات فانه يقوم بتنظيم الربط بين المحافظات من خلال شركات الوزارة ثم من خلال القطاع الخاص المتميز بهدف تقديم أعلى مستويات الخدمة و المحافظة على استمراريتها واستدامتها كما وجه الوزير رئيس شركة السوبرجيت على هامش توقيع البرتوكول بدراسة تسيير خط من شبين الكوم الى القاهرة او الإسكندرية لخدمة المواطنين