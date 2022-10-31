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الإثنين 31 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الولايات المتحدة تدين الهجوم الإرهابي في الصومال

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة
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 أدانت الولايات المتحدة بشدة الهجوم الإرهابي المأساوي الذي وقع السبت في العاصمة الصومالية مقديشيو، وأسفر عن مقتل نحو 100 شخص وإصابة ما يقرب من 300 آخرين. 
وقال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، في بيان صدر عن البيت الأبيض، الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بدعم حكومة الصومال الاتحادية فى كفاحها لمنع مثل هذه الأعمال الإرهابية الوحشية.
وأضاف أن واشنطن تبدى خالص تعازيها إلى الشعب الصومالى ولجميع الذين فقدوا أحباءهم أو أصيبوا بسبب هذه الهجمات غير المبررة ضد المدنيين الأبرياء.
 

الولايات المتحدة مقديشيو الصومال