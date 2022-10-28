أمريكا وكندا تبحثان الشراكة الثنائية "الوثيقة" في استمرار دعم أوكرانيا وهايتي

الجمعة 28/أكتوبر/2022 - 10:48 ص

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الشراكة الوثيقة بين البلدين في مختلف القضايا.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان صحفي عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، أن ذلك جاء خلال لقاء بلينكن وترودو في أوتاوا لمناقشة التقدم الذي أحرزته البلدين معًا بشأن الأهداف المنصوص عليها في "خارطة الطريق لتجديد الشراكة بين الولايات المتحدة وكندا".

وأعرب بلينكن، بحسب البيان، عن تقديره للفرصة التي أتيحت له لتبادل وجهات النظر مع ترودو حول استمرار الدعم ل أوكرانيا وهايتي والتعاون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وأضاف أن الولايات المتحدة تثمن التعاون الوثيق في تعزيز القدرة التنافسية لأمريكا الشمالية وتعزيز الانتعاش الاقتصادي الشامل وتعميق التكامل الاقتصادي وتعزيز التنوع والإدماج.

وسلط وزير الخارجية الأمريكي الضوء خلال زيارته كندا الضوء على أهمية الاستثمار في الدفاع والأمن على مستوى القارة، بما في ذلك في القطب الشمالي، والجهود المبذولة لمعالجة أزمة المناخ.

ويزور بلينكن كندا لتعزيز شراكة واشنطن "الحيوية" مع أوتاوا لتحقيق الأهداف المشتركة ومن بينها دعم أوكرانيا والتعامل مع أزمة هايتي الإنسانية وتعميق تعاونهما في منطقتي المحيطين الهندي والهادئ والقطب الشمالي وتعزيز سبل التعاون بشأن الهجرة وإعادة توطين اللاجئين في الأمريكتين وفي جميع أنحاء العالم.