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الخميس 27 أكتوبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

بعد رفع الفائدة وتعويم الجنيه.. الدولار يسجل قيمة تاريخية في نهاية تعاملات البنوك

سعر الدولار
سعر الدولار
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شهدت أسعار صرف الدولار ارتفاع كبير بقيمة تجاوزت الـ3 جنيهات في البنوك المصرفية بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة والسماح بتحرير سعر الصرف مع إصدار ضوابط العمل بالعقود الأجلة للجنية، ووصل سعر الجنية في نهاية تعاملات اليوم إلى 23.20 جنيها.

وسجل أعلى سعر له في بنوك البركة، مصرف أبو ظبي الإسلامي، قناة السويس، البنك المصري لتنمية الصادرات عند مستوى 23.10 جنيهًا للشراء، و23.20 جنيهًا للبيع.

وسجل أقل سعر لصرف الدولار في بنوك البنك الأهلي المصري – البنك العربي الإفريقي الدولي عند مستوى 22.85 جنيهًا للشراء، و22.95 جنيهًا للبيع.

وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع ۲۰۰ نقطة أساس ليصل إلى ١٣،٢٥٪ و١٤،٢٥٪ و13،75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع ۲۰۰ نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري:22.86

 جنيه للشراء، 23.00 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري:22.85

 جنيه للشراء، 22.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر:22.90

 جنيه للشراء، 23.00 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية:

22.95 جنيه للشراء، 23.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى:

22.90 جنيه للشراء، 23.00 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى:23.10

 جنيه للشراء، 23.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

22.85 جنيه للشراء، 22.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي:22.95

 جنيه للشراء، 23.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الكويت الوطني:

23.00 جنيه للشراء. 23.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات:

23.10 جنيه للشراء، 23.20 جنيه للبيع.

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