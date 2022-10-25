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الثلاثاء 25 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

كورونا في سوريا.. تسجيل 4 إصابات جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة السورية أمس الاثنين، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في سورية.
وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه، أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 57352 شفي منها 54171 حالة وتوفي 3163 حالة.
وكانت الوزارة سجلت أول أمس إصابة واحدة وشفاء حالة.

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