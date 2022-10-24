أبرز 10 معلومات عن تطوير سقالة خليج نعمة بشرم الشيخ.. تعرف عليها

الإثنين 24/أكتوبر/2022 - 09:52 م

تعمل مدينة السلام شرم الشيخ، الفترة الحالية كخلية نحل لا تنام؛ لإنجاز العشرات من المشروعات قبيل انطلاق فعاليات مؤتمر تغير المناخ الذي تستضيفه المدينة في نوفمبر المقبل، ومن بين هذه المشروعات مشروع تطوير سقالة خليج نعمة الذي جرى افتتاحه اليوم الإثنين بحضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

“البوابة نيوز” تقدم أبرز 10 معلومات عن سقالة خليج نعمة في النقاط التالية:

1- سقالة “خليج نعمة” تعد أول سقالة تخدم رياضة الغوص بمحافظة جنوب سيناء كاملة، ولذا فإن لها قيمة تاريخية.

2- بدأ نشاط السقالة فعلياً منذ عام 1984.

3- بدأت أعمال التجديد الأخيرة منذ نحو 6 أشهر، لتكون مظهراً حضارياً مشرفاً أمام وفود المؤتمر ضمن أعمال التطوير الشامل لمنطقة خليج نعمة.

4- أعيد تطوير سقالة خليج نعمة مؤخراً وفقاً لمواصفات عالمية، بما يتماشى مع اشتراطات وزارتي النقل، والبيئة، ومختلف الجهات، بما يمكنها من التوسع في خدمة اليخوت والمراكب.

5- سقالة خليج نعمة هي الأقرب لجميع السياح نظراً لموقعها المميز، ولقربها أيضاً من النقاط الأبرز لممارسة نشاط الغطس.

6- أعمال التطوير تضمنت إقامة جسر مائي بطول 80 مترًا مربعًا، لاستيعاب ما بين قرابة 20 مركبًا بحريًا حسب عرض وطول المركب.

7- من المقرر أن تسهم في مضاعفة السياحة الوافدة للمدينة.

8- تخدم جميع نوادي الغطس بخليج نعمة وشرم الشيخ بكاملها.

9- جرى افتتاح أعمال تطوير سقالة خليج نعمة (نعمة باي يخت كلوب حاليا) يوم الإثنين الموافق 24 أكتوبر عام 2022

10- افتتح اعمال التطوير اللواء خالد فودة ، محافظ جنوب سيناء رافقه اللواء سمير طه، رئيس مجلس الإدارة شركة سيناء للفنادق ونوادي الغوص

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