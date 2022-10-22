أحمد العوضي يدعم عامل النظافة صاحب واقعة محل الكشري: متزعلش يا أخويا.. وهناكل أحلى أكلة مع بعض

السبت 22/أكتوبر/2022 - 08:43 م

حرص الفنان أحمد العوضي على دعم عامل النظافة الذي ظهر في أحد الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء طرده من أحد محلات الكشري .

أثار الفيديو حالة من الضجة، والانتقاد الموجه للمحل، من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، الذين أكدوا أن هذه الواقعة لم تكن الأولى التي يقوم فيها المحل بمنع جلوس أفراد معينة للأكل داخل صالة الطعام في المحل .

نشر الفنان أحمد العوضي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا “متزعلش يا اخويا انا اخوك ولو اعرف مكانك هاجي اخدك وناكل احلى اكله مع بعض” .

تدوينة احمد العوضي

وأصدر محل الكشري بيانا أكد فيه "أنه قام بالتحقيق في الواقعة، وأن ما حدث مجرد سوء تفاهم، وأن هناك صورا أخرى تظهر عامل النظافة وهو يحصل على الطعام"، كما أشار إلى قيام إدارة المطاعم بمعاقبة الموظف المسئول"،

واختتم البيان "لا نعلم ما يحدث، هل هي أخطاء فردية أم هناك من يتربص بنا." .

من ناحية اخرى يستعد الفنان أحمد العوضي، لخوض بطولة فيلمه الجديد "البلدوزر" ومن المقرر أن يبدأ تصوير أولى مشاهده في لاس فيجاس الأمريكية .