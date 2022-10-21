خليفة المحيربي يحصد لقب رجل العقارات العربية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام 2022

الجمعة 21/أكتوبر/2022 - 01:55 ص

منح منتدى المستقبل للاستثمارات العربية "FF2020AI"، عضو مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج خليفة سيف المحيربي لقب رجل العقارات العربية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الثاني 2022 للعام الثاني على التوالي، وذلك تقديراً لإنجازاته ومنهجيته وخبرته الإدارية والاستثمارية.

ويعد خليفة سيف المحيربي من الشخصيات العربية القيادية الشابة في قطاع العقارات الإماراتي والعربي والدولي، حيث استطاع تحقيق وقيادة مؤشرات النمو بالأخص في القطاع العقاري، عبر تعزيز رؤية متطورة واستراتيجية بعيدة النظر، ترتبط بالمرونة في استيعاب الأزمات وفهم متغيرات الأسواق تحت وطاءة التذبذب في الاقتصاد العالمي وتبني منهجيات من التوسع في إبرام الشراكات وحيازة أصول عقارية متعددة في الإمارات وفي دول العالم.

كما يعد المحيربي وتقديراً لجهوده عضواً في مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج وناشطاً ومؤثراً في العديد من الفعاليات والمؤتمرات العقارية العربية والعالمية.

بدوره أكد محمد شمس الدين، رئيس ومؤسس منتدى المستقبل للاستثمارات العربية، أن دولة الإمارات الأكثر ثراء بقادة الأعمال ورؤساء المؤسسات الاستثمارية باتت منصة للكتير من قصص النجاح لاسيما في القطاع العقاري.

وأضاف، أن الإمارات باتت من دول العالم الريادية في نمو وازدهار القطاع العقاري، منوهاً بأن تصدر خليفة المحيربي لمؤشر ريادي في القطاع العقاري وفقاً لتصنيف منتدى المستقبل يعزز من الثقة في المراهنة على منجزات قادة الأعمال الإماراتيين وقيادرتها بروح مفعمة بالشباب والحماس للمبادرات التوسعية في مختلف القطاعات.