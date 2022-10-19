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الأربعاء 19 أكتوبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية يغلق مرتفعًا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أغلق مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية، مرتفعًا ليصل إلى 47497.916 نقطة، وارتفع حجم التداول مقارنة بتداول أمس من 44.539.811 جنيهًا إلى 72.71.410 جنيها.
وارتفع عدد الأوراق المالية المتداولة من 89.402 ورقة مالية إلى 148.366 ورقة مالية، وزاد عدد الصفقات المنفذة من 28 إلى 76 صفقة.

بورصة الخرطوم رتفاع سوق الخرطوم للأوراق المالية