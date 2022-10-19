مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية يغلق مرتفعًا

الأربعاء 19/أكتوبر/2022 - 03:02 ص

أغلق مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية، مرتفعًا ليصل إلى 47497.916 نقطة، وارتفع حجم التداول مقارنة بتداول أمس من 44.539.811 جنيهًا إلى 72.71.410 جنيها.

وارتفع عدد الأوراق المالية المتداولة من 89.402 ورقة مالية إلى 148.366 ورقة مالية، وزاد عدد الصفقات المنفذة من 28 إلى 76 صفقة.