بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع

الأربعاء 19/أكتوبر/2022 - 02:06 ص

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام بمقدار 139.9 نقطة، ليبلغ مستوى 7088.22 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 2.01 في المئة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 204.5 ملايين سهم عبر تنفيذ 12575 صفقة نقدية، بقيمة 58.8 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس 89.4 نقطة ليبلغ مستوى 5327.84 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 1.7 في المئة من خلال تداول 105.19 ملايين سهم عبر 4190 صفقة نقدية بقيمة 10.2 ملايين دينار كويتي.

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 162.3 نقطة ليبلغ مستوى 7929.34 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 2.09 في المئة من خلال تداول 99.3 مليون سهم عبر 8385 صفقة بقيمة 48.5 مليون دينار كويتي.

وفي ذات السياق، ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 129.3 نقطة ليبلغ مستوى 5521.77 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 2.4 في المئة من خلال تداول 91.6 مليون سهم عبر 3282 صفقات نقدية بقيمة 9.3 ملايين دينار كويتي.