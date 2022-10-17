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الإثنين 17 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بصورة وقلب.. رامي صبري يدعم شيرين عبد الوهاب

رامي صبري
رامي صبري
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دعم الفنان رامي صبري، الفنانة شيرين عبد الوهاب في الأزمة التي تتعرض لها خلال الوقت الراهن.

ونشر صبري عبر حسابه بموقع “فيسبوك” صورة  لشيرين وعلق عليها: “شيرين” يتبعه بملصق قلب.

كان قد قال محمد عبد الوهاب شقيق «شيرين»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب: «الحكاية معقدة خالص، أنا دلوقتي أختي بتتعرض لعصابة حسام حبيب وسارة الطباخ، أختي بتضيع وبتنهار».

وتابع: «كل اللي بيتقال أني ضربتها غير صحيح، حسام حبيب رجع لشيرين خلال أسبوع ورجعلها العربية»، متابعاً: «جابولها العربية، وضحكوا عليها، ورجعوا لبعض كده كلام بس على الواتساب».

وقال شقيق شيرين تابع: «كل اللي بيتقال أني ضربتها غير صحيح، حسام حبيب رجع لشيرين خلال أسبوع ورجعلها العربية»، متابعاً: «جابولها العربية، وضحكوا عليها، ورجعوا لبعض كده كلام بس على الواتساب».

ومن جهتها قالت والدة «شيرين»: «بستنجد بيكوا احموا بنتي من حسام حبيب وسارة الطباخ.. حسام بيجيلها وبيخليها تشرب وطردتنا أنا وأختها»، متابعة: «حسام حبيب ده شر أنقذوا بنتي منه، كان في خلافات سابقة بيني وبين حسام حبيب».

وأوضحت: "علاقتي ببنتي كانت كويسة جدا، ولكنه أول ما جه طردتني أنا اللي اترجيت ابني عشان مش مآمنة عليها".

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شيرين عبد الوهاب رامي صبري