الرئيس الأمريكي: إفادات الشهود وفيديوهات الهجوم على مبنى الكابيتول "كارثية"

الأحد 16/أكتوبر/2022 - 01:19 م

وصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأحد، أحدث الشهادات والأدلة المصورة التي قدمها أعضاء الكونجرس الذين يحققون في اقتحام مبنى الكابيتول عام 2021 والتي تتضمن مقطع فيديو يطلب فيه مسؤولون في مجلس النواب المساعدة، بأنها "كارثية".

وقال بايدن - في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية - إن "الملف الذي قدمه أعضاء لجنة التحقيق لا لبس فيه، وأعتقد أن إفادات الشهود والفيديوهات كارثية، وأنا أقوم بكل ما بوسعي لكي لا أعلق ولكي أرى ما يحدث".

وكانت لجنة التحقيق البرلمانية حول الهجوم على الكابيتول التي تضم سبعة ديمقراطيين وجمهوريين اثنين، نشرت يوم الخميس الماضي مقطع فيديو يظهر مسؤولي الكونجرس وهم يطلبون المساعدة في أثناء الاقتحام.