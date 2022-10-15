أسعار الذهب اليوم السبت 15 أكتوبر 2022

السبت 15/أكتوبر/2022 - 09:22 ص

استقرت أسعار الذهب، اليوم السبت، بمحلات الصاغة المصرية، وسجل الذهب 1120 جنيها للجرام من عيار 21، وهو الأكثر مبيعا فى مصر على خلفية عودة الطلب على الذهب في السوق المصري.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1280 جنيه، بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 960 جنيها.

وسجل الجنيه الذهب ويزن نحو 8 جرامات حوالي 8960 جنيها.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وبالنسبة لأسواق الذهب العالمية، يترقب السوق الإعلان عن تقرير الناتج الإجمالي المحلي والإنتاج الصناعي ببريطانيا، ثم تعلن تركيا عن مؤشر الإنتاج الصناعي، ويصدر في حدود منتصف اليوم تقرير منظمة أوبك، ويختتم اليوم بالإفصاح عن مؤشر المنتجين في أمريكا.

وتشهد أسعار الذهب على مدار الساعات القادمة تغيرات كبيرة مع استمرار التداول على الذهب في مصر وإعادة فتح التداول على الذهب فى البورصات العالمية بعد توقف التداول أمس بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الذهب.