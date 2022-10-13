بالفيديو.. طلبة الكليات العسكرية يؤدون يمين الولاء أمام الرئيس السيسي

الخميس 13/أكتوبر/2022 - 12:06 م

أدى طلاب الكليات والمعاهد العسكرية، يمين الولاء أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالكلية الحربية، اليوم الخميس، وذلك خلال حفل تخريج دفعات جديدة من الكليات، وفقا لما نقلته فضائية “TEN”.

وجاء نص القسم كالتالي، “اقسم بالله العظيم أن أكون جنديا وفيا لجمهورية مصر العربية، محافظا على أمنها وسلامتها حاميا ومدافعا عنها في البر والبحر والجو داخل وخارج الجمهورية، مطيعا للأوامر العسكرية، ومنفذا لأوامر قادتي ومحافظا على سلاحي ولا اتركه قط حتى أذوق الموت والله على ما أقول شهيد”.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية، دفعة 116 حربية، والدفعة 73 بحرية، والدفعة 89 جوية، والدفعة 59 فنية عسكرية، والدفعة 50 دفاع جوي، والدفعة 51 من المعهد الفني للقوات المسلحة بالكلية الحربية.

وتقام الاحتفالية بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالإضافة إلى عدد من الوزراء والمسؤولين وأسر الخريجين.

وبدأ الاحتفال بعرض عسكري ورياضي ومهاري، يظهر المهارات التي اكتسبها الخريجون خلال سنوات الدراسة، كما يمنح أوائل خريجي الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة أنواط الواجب.