السبت.. افتتاح معرض أنهار الجنة للفنان عبد الوهاب

الأربعاء 12/أكتوبر/2022 - 08:11 م

يستضيف جاليري قرطبة، في السادسة مساء السبت، المقبل 15 أكتوبر، معرض "أنهار الجنة" للفنان عبد الوهاب عبد المحسن، والذي يضم لوحاته الحديثة، ومن المقرر أن يستمر لمدة شهر.



ويقول القائمون على المعرض، إن الفنان عبد الوهاب عبد المحسن، يعبر من خلال لوحاته عن تجربة تشكيلية واعية تجمع بين الأصالة والمعاصرة، موضحين أنه شديد التأثر بالبيئة التى يقيم فيها بالقرب من بحيرة البرلس ويستلهم مفردات منها في أعماله الفنية.

ويضم المعرض 28 عملا فنيا من أخر ما أنتج الفنان بخامة الأكريلك على قماش بمقاسات مختلفة تنتمى إلى التجريد الواعي الذى يقوم على الاختزال والإضافة للعناصر التي تم استلهامها من البيئة المحيطة على ضفاف بحيرة البرلس حيث يعيش الفنان، ومن خلال بالتة لونية تتميز بالجرأة والعنفوان من خلال درجات لونية شديدة التناسق والرهافة.



يذكر أن الفنان عبد الوهاب عبد المحسن، حاصل على دكتوراه الفلسفة فى الفنون الجميلة جامعة حلوان عام 1998، وعضو نقابة الفنانين التشكيليين، وعضو جماعة الفنانين والكتاب بأتيليه القاهرة.

وقد تقلد العديد من المناصب، وأقام عدد كبير من المعارض، كما حصل على عدد من الجوائز المحلية والدولية منها جائزة لجنة التحكيم في بينالي الإسكندرية الثامن عشر لفن الجرافيك عام 1994، وجائزة شرفية في ترينالي الجرافيك الدولي بيتولا في مقدونيا 2006، وينظم سنويا ملتقى البرلس للرسم على الحوائط الذى يقام فى البرلس ويضم فنانين من جميع أنحاء العالم.

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