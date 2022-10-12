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الأربعاء 12 أكتوبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

استقرار أسعار الدولار مساء اليوم الأربعاء

دولارات
دولارات
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استقر سعر صرف الدولار مساء  تعاملات اليوم، الأربعاء، فى غالبية البنوك وسط ترقب من إعلان بدء تنفيذ العقود الأجلة على المشتقات وبتوصل لإتفاق مع صندوق النقد الدولى والذي يواصل اجتماعات السنوية .
 

وسجل الدولار  أعلى سعر له في بنوك المصري الخليجي - MIDBANK - الاستثمار العربي - الأهلي الكويتي عند مستوى 19.68 جنيهًا للشراء، 19.71 جنيهًا للبيع ، فينا سجل أقل سعر لصرف الدولار في بنوك البركة - HSBC عند مستوى 19.59 جنيهًا للشراء، 19.69 جنيهًا للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري:
19.62 جنيه للشراء، 19.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري:
19.63 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر:
19.63 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية:
19.66 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى:
19.65 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى:
19.66 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:
19.63 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي:
19.65 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الكويت الوطني:
19.61 جنيه للشراء. 19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات:
19.66 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.

البنك الاهلى المصرى العقود الآجلة الكويت الوطني البنك المصري لتنمية الصادرات البنك المركزى المصرى