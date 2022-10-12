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الأربعاء 12 أكتوبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

مؤشرا البحرين يقفلان على انخفاض

بورصة البحرين
بورصة البحرين
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أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1,878.51 نقطة بانخفاض قدره 0.99 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 657.10 نقطة بانخفاض قدره 0.64 نقطة عن معدل إقفاله السابق.
وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة مليونًا و596 ألفًا و245 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 695 ألفًا و961 دينارًا بحرينيًا نفذت من خلال 49 صفقة.

بورصة البحرين انخفاض