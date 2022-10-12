مؤشرا البحرين يقفلان على انخفاض

الأربعاء 12/أكتوبر/2022 - 01:55 ص

أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1,878.51 نقطة بانخفاض قدره 0.99 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 657.10 نقطة بانخفاض قدره 0.64 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة مليونًا و596 ألفًا و245 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 695 ألفًا و961 دينارًا بحرينيًا نفذت من خلال 49 صفقة.