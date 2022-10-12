مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق على انخفاض

الأربعاء 12/أكتوبر/2022 - 04:28 ص

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس منخفضًا 16.11 نقطة ليقفل عند مستوى 11514.26 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية- 124 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 295 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 94 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 105 شركات على تراجع.