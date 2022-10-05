"تنمية المشروعات" يدعو الشباب للاستفادة من خدماته في معرض تراثنا

الأربعاء 05/أكتوبر/2022 - 12:49 م

أكدت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الدورة الحالية لمعرض تراثنا 2022 الذى يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى سوف تشهد تخصيص جناح كامل لخدمات جهاز تنمية المشروعات ليتيح لزوار المعرض التعرف على كافة خدمات الجهاز المالية وغير المالية والتقدم للحصول على هذه الخدمات، بالإضافة إلى التوعية بالمزايا والتيسيرات التي يوفرها قانون تنمية المشروعات للمشروعات الصغيرة القائمة والجديدة مما يعد فرصة للاستفادة من هذه الخدمات المتنوعة.

وأشارت إلى أن الجناح سيضم أيضاً مجموعة من الخبراء المتخصصين من الجهاز لتقديم عدد كبير من الخدمات التسويقية والفنية لكافة المشروعات التراثية سواء من العارضين المشاركين أو من أصحاب المشروعات التراثية بوجه عام والذين يحتاجون إلى استشارات فنية أو تسويقية لتطوير منتجاتهم والارتقاء بجودتها.

وأضافت جامع، أن هذه الخدمات يتم تقديمها مجاناً وتتضمن تصميم العلامة التجارية "الشعار" للمشروع وإنشاء وتصميم المواقع الإلكترونية وصفحات التسويق على منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى إمكانية تسويق منتجات هذه المشروعات في المنصات التجارية الكبرى من شركاء الجهاز مثل أمازون مصر وجوميا، بالإضافة إلي تقديم استشارات متخصصة لتطوير كل منتج لتناسب احتياجات المستهلكين وأذواقهم المعاصرة، مؤكدة أن الجهاز يعمل باستمرار على تطوير هذه الخدمات لتتفق مع التغيرات السريعة التى تشهدها الأسواق حالياً في آليات البيع والشراء وذلك لمساعدة أصحاب المشروعات على الاستفادة من الفرص التسويقية الواعدة المتاحة إلكترونياً وتحسين جودة منتجاتهم لتنافس محلياً وعالمياً.

وتدعو "جامع" أصحاب المشروعات اليدوية والتراثية لزيارة المعرض للتعرف على الخدمات التي يقدمها الجهاز والاستفادة منها.

وأشارت إلى أهمية تعريف الشباب بشكل عام على خدمات الجهاز لإقامة مشروعات صغيرة جديدة أو تطوير مشروعاتهم القائمة خلال فترة المعرض.

جدير بالذكر أن الدورة الرابعة لمعرض تراثنا ستبدأ من 9 أكتوبر وتستمر حتى 15 أكتوبر بمركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير بالتجمع الخامس يومياً من 11 صباحاً إلى 10 مساء ما عدا الأحد 9 أكتوبر يفتح المعرض أبوابه للجمهور من الساعة 4 عصراً.