بعد صعوده لـ19.60 جنيها.. سعر الدولار مساء اليوم السبت 1 أكتوبر 2022

السبت 01/أكتوبر/2022 - 07:20 م

استقر سعر صرف الدولار في البنوك مساء تعاملات اليوم، السبت، عند سعر نهاية تعاملات الخميس الماضي حيث سجل أعلى سعر له في تاريخه أمام الجنيه بنحو 19.60 جنيها في غالبية البنوك وسط توقعات بمزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة.

وسجل الدولار أعلى سعر له في بنوك المركزي والمصري الخليجي - مصرف أبو ظبي الإسلامي - الاستثمار العربي - الأهلي الكويتي عند مستوى 19.56 جنيهًا للشراء، 19.60 جنيهًا للبيع.

وسجل أقل سعر لصرف الدولار في بنوك بلوم - البركة عند مستوى 19.46 جنيهًا للشراء، 19.56 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري:

19.50 جنيه للشراء، 19.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري:

19.51 جنيه للشراء، 19.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر:

19.51 جنيه للشراء، 19.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية:

19.54 جنيه للشراء، 19.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى:

19.53 جنيه للشراء، 19.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى:

19.56 جنيه للشراء، 19.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

19.51 جنيه للشراء، 19.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي:

19.52 جنيه للشراء، 19.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الكويت الوطني:

19.49 جنيه للشراء. 19.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات:

19.51 جنيه للشراء، 19.56 جنيه للبيع.