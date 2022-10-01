تراجع أسعار الذهب اليوم السبت 1 أكتوبر 2022

السبت 01/أكتوبر/2022 - 09:46 ص

تراجع سعر الذهب اليوم السبت وسط ترقب سوق الذهب لعدة بيانات اقتصادية قد يكون لها تأثير على سوق التداول.

وسجل عيار 18 نحو 957 جنيها، وعيار 21 نحو 1117 جنيها، وعيار 24 نحو 1277 جنيها،

وبلغ سعر الجنيه الذهب 9016 جنيها .

وتشير التوقعات إلى أن سوق الذهب قد يشهد عدة تطورات فيه قد تكون متسارعة ومستمرة فى الأيام المقبلة، وسط ترقب مجموعة من التقارير ويأتى فى مقدمتها صدور تقرير الإنتاج الصناعى باليابان، ثم إعلان الصين عن مؤشر مديرى المشتريات.

وسوف تعلن بريطانيا عن مؤشر الناتج الإجمالى المحلى، وستعلن ألمانيا عن تقرير مبيعات التجزئة، وكذلك تقرير معدل البطالة، وستصدر منطقة اليورو مؤشر أسعار المستهلكين، وأخيرا ستصدر أمريكا مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك.