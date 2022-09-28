الدولار يواصل الارتفاع ويسجل أعلى قيمة في تاريخه بالبنوك

الأربعاء 28/سبتمبر/2022 - 05:42 م

سجل سعر صرف الدولار في نهاية تعاملات، اليوم الأربعاء، أعلى قيمة له في تاريخ القطاع المصرفي المصري بنحو 19.57 جنيها في عدد من البنوك والبنك المركزي.

وسجل أعلى سعر له في بنوك المصري الخليجي - مصرف أبو ظبي الإسلامي- الاستثمار العربي - الأهلي الكويتي عند مستوى 19.53 جنيهًا للشراء، 19.56 جنيهًا للبيع، فيما سجل أقل سعر لصرف الدولار في بنوك لأهلي المصري - مصر عند مستوى 19.48 جنيهًا للشراء، 19.54 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري:

19.47 جنيه للشراء، 19.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري:

19.48 جنيه للشراء، 19.54 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر:

19.48 جنيه للشراء، 19.54 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية:

19.51 جنيه للشراء، 19.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى:

19.50 جنيه للشراء، 19.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى:

19.53 جنيه للشراء، 19.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

19.48 جنيه للشراء، 19.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي:

19.49 جنيه للشراء، 19.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الكويت الوطني:

19.46 جنيه للشراء. 19.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات:

19.49 جنيه للشراء، 19.54 جنيه للبيع.